La leggenda del calcio USA, Landon, intervenuto nel podcast Futbol con Grant Wahl, ha avuto parole di fuoco contro Weston: "Sono incredibilmente deluso da McKennie, quello che ha fatto è quasi irreparabile. Dirò solo che sono al corrente di quello che è successo. Non lo annuncerò pubblicamente. Questa è una settimana della tua vita con tre partite enormi, non solo per te ma per i tuoi compagni di squadra e per il tuo paese per andare a una Coppa del Mondo e il livello di egoismo in quel momento è incomprensibile per me. Onestamente, è incomprensibile. Ho fatto un sacco di stupidi errori nella mia vita, ho capito. Non sono qui per essere giusto, e lui è giovane, sì, ma è abbastanza grande da capire che non lo fai. Non c'è bisogno di metterti in questa situazione e, peggio ancora, metti la tua squadra in quella situazione. Sono solo davvero deluso da lui. Non significa che sia un essere umano orribile. Ha bisogno di imparare da questo, ma questo non potrà mai più accadere. È quasi irreparabile e ha molto lavoro da fare con i suoi compagni di squadra per assicurarsi che non faccia mai più una cosa del genere perché perdi la fiducia dei tuoi compagni di squadra. Questo è il loro sostentamento. Questi ragazzi vogliono andare al Mondiale. Christian [Pulisic] sa cosa si prova a sedersi in campo a Trinidad, piangendo perché non si è andati a un Mondiale, e non puoi mettere la tua squadra in quella situazione".