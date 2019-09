In estate la Juventus si era interessata a Callum Hudson-Odoi, gioiellino del Chelsea che ha rinnovato il contratto nei giorni scorsi. A parlare del prolungamento del giocatore è stato l'allenatore dei Blues Frank Lampard: "Quando ho saputo che sarei diventato l'allenatore del Chelsea, ho chiamato subito Hudson-Odoi per fargli capire che per me sarebbe stato un giocatore importante. Ha fatto tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra, credo molto in lui".