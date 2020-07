Franck Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa della possibile partenza di Emerson Palmieri. L'esterno italobrasiliano è infatti corteggiato dalla Juventus, ma anche dall'Inter, a cui ha aperto in queste ore: "Non sono a conoscenza dell’interesse di nessuno per Emerson: non ho elementi o strumenti per potermi esprimere. Non voglio farmi influenzare dai gossip di mercato quindi continueremo a lavorare sul campo. A queste domande risponderemo più avanti nel tempo".