Antonio Conte lo chiede da tempo, ma sembra che nemmeno a questo giro la dirigenza dell'Inter riuscirà a soddisfare la sua richiesta di aggiungere una punta di peso all'attacco nerazzurro. Così, anche Olivier Giroud, attaccante che il tecnico pugliese ha avuto proprio in Blues, dovrebbe restare in quel di Londra, dopo che le ultime voci lo hanno spinto prima all'Inter, poi alla Lazio, poi nuovamente all'Inter. A chiudere la pratica mercato, è stato direttamente Frankie Lampard, allenatore del Chelsea, che ha dichiarato in conferenza stampa che il centravanti francese non si sarebbe mosso.