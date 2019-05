L'Aston Villa ha giocato la finale di Championship contro il Derby County. Grande evento, in Inghilterra: davanti si ritrovavano i due amici Lampard e Terry, rispettivamente allenatore del Derby e vice dei Villans. Ebbene, in Premier alla fine ci andrà l'Aston Villa, la squadra di Dean Smeath. E incasserà una cifra intorno ai 200 milioni di euro. Il 2-1 con cui ha battuto Lampard, infatti, è stato netto e chiaro. E nonostante un campionato sontuoso del County, Frankie deve arrendersi alla storia del Villa. Forte delusione, è chiaro. Che però potrebbe svanire presto: il Chelsea ha infatti pensato a lui per il post Sarri. Da cosa dipende? Dalla Juve, che vuole proprio Maurizio. E da Abramovich, che deve decidere. Settimane calde e decisive: Lampard può abbracciare il passato che si fa futuro.