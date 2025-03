L'ammissione di Yeferson Paz: 'Sogno di arrivare alla Juventus'

Getty Images

Yeferson Paz: "Sogno di arrivare alla Juventus"

Lamantiene un grande fascino nonostante in questi ultimi anni siano mancate le grandi vittorie e lo dimostra la dichiarazione diNo, non si tratta di, il talento del Como che fa gola a tanti club ma del classe 2002 del Sassuolo. Yeferson Paz ha ammesso infatti che sogna di arrivare un giorno a giocare per i bianconeri nel podcast "Potrero”. Una rivelazione genuina del giocatore colombiano.Il giocatore di proprietà del Sassuolo ha parlato del presente ma anche delle ambizioni future mandando un messaggio diretto alla Juventus. "Idee chiare quindi per Paz, che vede nel club bianconero un desiderio da provare a realizzare un giorno.

Il colombiano è un terzino destro, che vanta 11 presenze in campionato con il Sassuolo in stagione. "Al Sassuolo mi sono trovato benissimo sin da quando ho fatto la Primavera. Anche ora mi sto trovando molto bene, perché la squadra ha dei giocatori molto importanti che hanno giocato ad alto livello, quindi per me è un onore allenarmi con loro e giocare insieme a loro. Ora la sfida personale è mantenere sempre il livello alto perché comunque non è facile".Riguardo l'allenatore, Fabio Grosso, che a proposito di Juventus ha giocato con la maglia bianconera: "Per me è un onore essere guidato da lui, perché comunque uno che ha vinto il Mondiale e che ha giocato al calcio ad alto livello. Con lui penso di essere migliorato molto di più nella parte tecnica".