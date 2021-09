Sam Lammers, nel corso della conferenza stampa di presentazione all'Eintracht Francoforte, ha raccontato un retroscena del suo trasferimento: "A Bergamo non c'era la situazione ideale, giocavo poco e a gennaio non mi hanno fatto partire. Sono molto contento di venire all'Eintracht, quando ho saputo di una loro chiamata sono salito in macchina e ho guidato fino a Francoforte. Mi piacciono le idee di gioco dell'allenatore e sono convinto di inserirmi bene. Negli ultimi due anni non ho giocato con continuità qui spero di poter avere spazio per tutta la stagione".