Lamineha risposto ad Adriendirettamente dal ritiro della Spagna in seguito alla gara contro la Francia che ha visto trionfare le furie rosse. Queste le parole di Yamal riportate dal Corriere della Sera:"Io sono felice per la vittoria e per il successo della squadra. Il resto non conta. Il gol ci ha permesso di rimontare e ribaltare la situazione in pochi minuti. Non presto attenzione a ciò che viene detto fuori, anche se chi deve capire, capirà. Credo che il destino metta tutti al loro posto".