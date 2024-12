Lamine Yamal sulla Juventus e su Kenan Yildiz

Il giovane talento del Barcellona Lamineha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport dopo essere stato eletto vincitore del Golden Boy 2024. Cerimonia in programma questa sera a Torino. Queste le parole del giocatore sulla Juventus e su Kenan Yildiz."Yildiz? Stiamo parlando di un gran giocatore, uno di grande qualità. L’ho visto in azione in tv con la Turchia agli Europei. Una mezza punta che parte dalla sinistra e fa cose egregie. Poi gioca in un grande club come la Juventus"





