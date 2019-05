Erik, giocatore del Tottenham, non vuole sapere del futuro. Né del suo, né di Pochettino. "Abbiamo un'opportunità unica, ci sono giocatori che non giocheranno mai più una partita come questa - le sue parole riportate oggi a Sky Sport -. Abbiamo iniziato a crederci dopo aver superato i gironi, sappiamo di essere una grande squadra e abbiamo acquisito ulteriore consapevolezza dopo ogni turno. Pochettino è il Tottenham, nulla sarebbe stato possibile senza di lui. In Italia farebbe molto bene". E chissà quale sarà la scelta definitiva della Juventus: in pole, al momento, c'è Maurizio Sarri.