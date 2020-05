1









Rickie Lambert, ex attaccante inglese, in passato anche al Liverpool, ha parlato di Mario Balotelli (suo compagno ai tempi dei Reds), duramente attaccato da Giorgio Chiellini, ai microfoni del Bristol Live: "Una volta in allenamento Brendan Rodgers ha preso Mario Balotelli, me l’ha messo davanti e mi ha fatto andare fuori di testa, devo essere onesto. Non riuscito a capire. Il modo in cui si allenava era una disgrazia. Fuori dal campo era un bravissimo ragazzo, adorabile, ma in campo il suo modo di allenarsi non era buono. Avevo incontrato altri giocatori così, ma solitamente erano bravi abbastanza da cavarsela. Lui no. Non capisco come Rodgers gli concedesse di fare quello che voleva e perché scegliesse lui anziché me. Ha avuto un impatto negativo sulla squadra".