Le parole, ai nostri microfoni, di Francesco, allenatore in seconda dellache oggi ha guidato la squadra al posto di Paolo Montero , squalificato:– Siamo molto contenti dell'approccio, seppur fosse l'ultima. Il mister è orgoglioso dell'approccio e del percorso di quest'anno.– Me lo aspettavo, anagraficamente è logico ci possono essere state difficoltà. Un anno formativo, come dice sempre il mister ha fatto capire il valore della vittoria, che si gioca per vincere, poi c'è modo e modo di vincere. Questo percorso porterà giovamento.– Credo proprio di sì, ha trasmesso in maniera clamorosa ai ragazzi ogni giorno, a partire dall'allenamento, ciò che vuol dire appartenere a questa famiglia. Per un prossimo anno questo percorso servirà a gestire i momenti in maniera migliore.– Non spetta a me dirlo, sono sicuro che con l'eventuale discorso dell'Under 20 sarà un percorso ulteriormente formativo per loro e poi si sa che nel percorso dei giocatori ci sono tante dinamiche, mi auguro il maggior numero possibile possa ambire a Next Gen e prima squadra.