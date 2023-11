L'allenatore Leonardo Semplici, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del big match tra Juve e Inter.'E’ una grande partita, tutte e due le squadre si giocano molto. Non sarà così determinante risultato finale, ma in caso di vittoria dell’una o l’altra può dare convinzione per proseguire il cammino. Mi auguro sarà una bella partita. Spero sia uno spot per il calcio italiano che dopo la qualificazione della Nazionale ha bisogno di tornare a competere a livello importante'.