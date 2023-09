Marco, allenatore dell', ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta rimediata ieri per mano della. Le sue parole:"Le nostre prestazioni stanno migliorando. Abbiamo diversi giocatori che sono arrivati a fine mercato che stiamo cercando di integrare. Io vado avanti e continuo a lavorare seguendo la mia strada. Stavolta la prestazione c’è stata, la squadra ha lottato come avevo chiesto. Stavamo cercando di segnare la rete del vantaggio invece abbiamo preso una ripartenza letale. Ho visto una squadra arrembante soprattutto a inizio ripresa. Abbiamo avuto il torto di non sfruttare le occasioni, non so se è per sfortuna o perché manca qualcosa. Non cerco alibi".