L'allenamento della Juventus VIDEO: il saluto di Scanavino, Tudor carica i giocatori

Laer continuare la preparazione alla sfida decisiva contro l'Udinese, in programma domenica all'Allianz Stadium. I bianconeri sanno che devono vincere per mantenere il quarto posto e consolidare la qualificazione in Champions League. Attenzione quindi ad ogni dettaglio in questi giorni per Igor Tudor, che ha ritrovato parzialmente in gruppo Kelly dopo l'infortunio. Non mancano i sorrisi e il buon umore tra i giocatori; nel video dell'allenamento pubblicato dalla Juventus si vede anche la presenza di Maurizio Scanavino. L'amministratore delegato, nelle immagini mostrate, ha salutato i giocatori e nello specifico Nico Gonzalez. Oltre a lui era presente a bordocampo ancheLavoro con e senza palla per la squadra, che si è concentrata sul pressing e ha finito l'allenamento con una partitella in campo. Non sono mancati neanche gli incoraggiamenti di Tudor, che ha cercato di caricare i giocatori e farli entrare già nel clima partita. Di seguito il VIDEO dell'allenamento dei bianconeri.