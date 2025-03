L'allenamento della Juventus verso la Fiorentina: Thiago Motta ha lavorato sulla difesa

Juventus, il report dell'allenamento

Inizia ad avvicinarsi la sfida contro laI bianconeri sono tornati in campo questa mattina alla Continassa. Sono arrivate notizie sui giocatori indisponibili. In particolare su Conceicao, Savona e Rouhi, i più vicini al rientro. Tutti e tre non hanno ancora lavorato in gruppo ma c'è ottimismo che possano a breve tornare a disposizione di. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato dalla Juventus."Prosegue la preparazione della Juventus in vista della trasferta di domenica 16 marzo 2025 a Firenze, in programma alle ore 18:00 e valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

Dopo la doppia seduta di ieri, tra campo e palestra, la squadra si è ritrovata al Training Center in mattinata focalizzando l'attenzione, dopo l'iniziale fase di riscaldamento, sulla tecnica e su situazioni difensive, prima di terminare la sessione con una serie di partitelle.Domani, a due giorni dal match in Toscana, l'appuntamento è nuovamente fissato per il mattino".Per la Juventus una settimana di pura preparazione alla prossima partita, senza impegni e quindi con la possibilità di svolgere anche particolari lavori atletici. Lo staff ha infatti deciso ad esempio nella giornata di ieri di effettuare alcuni test specifici per valutare la condizione dei giocatori in vista dell'ultima parte di stagione.