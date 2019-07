Adam Lallana è il "nuovo Jorginho" del Liverpool. Jurgen Klopp lo ha schierato nel ruolo di regista basso nella vittoria in amichevole contro il Bradford City per 3-1 e Lallana si è messo in mostra con ottime giocate. Tanto che il manager tedesco ha scherzato sul paragone con l'italo-brasiliano in conferenza stampa: "Adam è il tipo di giocatore che può giocare lì, in un ruolo alla Jorginho. Spero che Maurizio Sarri non veda le partite o ci farà un'offerta! Si tratta di acquistare il ritmo in quel ruollo, facendo cose in cui è naturalmente bravo. Giocare in piccoli spazi, passare la palla e tornare indietro. Con Milner questo è possibile, per noi è un'altra opzione".