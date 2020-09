2









Alexi Lalas, difensore del Padova, è stato il primo americano ad arrivare in Serie A. A Tuttosport, parla di McKennie.



INTELLIGENTI - "McKennie? Il primo pensiero è stato: alla Juventus sono davvero molto intelligenti. Perché McKennie è un colpo smart, intelligente. Pirlo è stato un fuoriclasse e sa bene che per vincere, oltre ai creativi come era lui, servono i giocatori che lavorano anche per i campioni. Weston è uno di questi: giovane, di alto livello e bravissimo nella riconquista della palla. Senza gente alla McKennie non si vince nemmeno se davanti hai i migliori attaccanti".



PARAGONI - "Può essere un nuovo Gattuso per Pirlo, che ha giocato con l’originale e sa bene quanto fosse importante per gli equilibri di quel Milan. McKennie ha qualcosa di Gattuso, ma anche di Kanté e Vidal. Come si dice qua: Beauty and the Beast. Il bello e la bestia servono entrambi per vincere. E McKennie, oltre che un conquistatore di palloni, ha anche ottime doti nella costruzione del gioco e di testa è sempre pericoloso sulle palle inattive".



QUALITA' - "Fidatevi di me: Weston ha grande personalità, sarà apprezzato dentro e fuori dal campo dagli juventini e da tutti gli appassionati di calcio. Vi stupirà in positivo".