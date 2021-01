Il primo giocatore americano in Serie A Alexi Lalas, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del movimento calcistico statunitense, soffermandosi anche su McKennie, centrocampista della Juventus: “È un momento meraviglioso per il nostro calcio. Penso che nel resto del mondo stia finalmente arrivando una realtà che qui conosciamo da tempo. Ci sono stati molti talenti americani capaci di competere ai massimi livelli in Europa. Penso che McKennie si sia adattato molto velocemente ed è diventato vitale nella Juve. McKennie è rock and roll, con la sua forza fisica e mentale a Torino può fare cose eccezionali: tra tanti creativi, uno così serviva. Per la Juve è anche una grande opportunità commerciale verso il mercato Usa”.