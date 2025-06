L'Al Hilal torna alla carica per Osimhen: offerta al rialzo

Getty Images

L’Al-Hilal torna alla carica per Victor Osimhen e alza l’offerta al Napoli. Come riportato da Matteo Moretto, la trattativa tra il club saudita e quello partenopeo è in fase avanzata: la nuova proposta è di 70 milioni di euro, suddivisa in due tranche di pagamento, una formula che potrebbe soddisfare le richieste del presidente Aurelio De Laurentiis.Non solo il Napoli: l’Al-Hilal ha ritoccato al rialzo anche l’offerta economica per lo stesso Osimhen, che sta valutando seriamente l’ipotesi di un trasferimento in Saudi Pro League. Il club arabo, già protagonista sul mercato internazionale, è intenzionato a puntare sull’attaccante nigeriano per rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo.

Secondo Moretto, si attende ora solo il sì finale del giocatore, che ha diversi estimatori anche in Europa, ma che potrebbe essere attratto dall’ingaggio molto elevato proposto dall’Al-Hilal.La cessione di Osimhen rappresenterebbe una svolta per il Napoli, che si appresta a cambiare volto sotto la guida di Antonio Conte. I fondi incassati dalla possibile operazione potrebbero infatti essere reinvestiti per rinforzare più reparti, in vista della stagione 2025/26.