L'Al-Hilal spinge per Osimhen: c'è il gradimento di Inzaghi, la posizione della Juventus

Tra i pezzi pregiati del prossimo mercato estivo ci sarà ovviamente Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, ma reduce da una grande stagione in prestito con la maglia del Galatasaray, tornerà alla base dopo il 30 giugno, ma il suo rientro a Napoli sarà una tappa puramente provvisoria.Il classe 1998, infatti, non rientra nei piani di Antonio Conte e, nonostante un contratto valido fino al 2026, l'ex Lille è destinato a lasciare il club campione d'Italia a titolo definitivo. Tra le squadre interessante alle sue prestazioni c'è l'ambizioso Al-Hilal che, dopo aver strappato Simone Inzaghi all'Inter, ora punta dichiaratamente ad allestire una squadra piena zeppa di stelle.

Via libera di Inzaghi: contatti col giocatore

La posizione della Juventus

Tra queste, infatti, rientra proprio Osimhen, diventato obiettivo numero uno per rinforzare il comparto offensivo della formazione di Riyadh che quest'anno non è riuscita a riconfermare il titolo di campione d'Arabia a vantaggio dell'Al-Ittihad di Benzema. Per riprendersi il trono, dunque, Inzaghi vuole ripartire dai goal e dal peso specifico di uno dei bomber più prolifici presenti sulla scena internazionale.Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'Al-Hilal avrebbe già avviato i primi contatti concreti con l'entourage del giocatore con l'obiettivo di arrivare ad un accordo di massima. Il prezzo del cartellino, infatti, non rappresenta un problema per il club di Riyadh, il quale sarebbe disposto a versare l'intero ammontare della clausola da 75 milioni di euro presente nel contratto del giocatore.La Juventus sembrava poter diventare una seria candidata a Victor Osimhen sotto la regia di Cristiano Giuntoli, ma l'addio del dirigente toscano alla Vecchia Signora potrebbe stravolgere lo scenario e ridimensionare la posizione del club bianconero nella corsa al bomber nigeriano.