Offerte, allenamenti e l'attesa per l'addio. Romeluha un accordo con la Juve ma si allena a Londra, con Ziyech e Aubameyang, gli altri esuberi dorati del Chelsea, e come scrive il Corriere dello Sport è ancora bloccato dalla non uscita di Vlahovic alla Juve. Sì, perché i conti bianconeri, in questo momento, non permettono tale manovra: l’ad bianconero ha indicato la via, se entrano 70-75 milioni per Dusan si possono dare 40 al Chelsea e chiudere l’affare, altrimenti è tutto più difficile. Mentre dall’Arabia Saudita chiamano.Tutto quindi resta legato a Dusan Vlahovic, con Lukaku e i suoi collaboratori che sono al corrente di tutto ciò e aspettano, tentando di relegare in fondo ai pensieri il milionario pressing arabo e sperando che il giro di attaccanti parta presto.