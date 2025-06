L'Al Hilal accelera per Osimhen: comunicazione diretta al Napoli

Getty Images

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’Al-Hilal è pronto a fare sul serio per Victor Osimhen. Fonti vicine al club saudita confermano che è già stata comunicata al Napoli l’intenzione di pagare per intero la clausola rescissoria da 75 milioni di euro fissata nel contratto dell’attaccante nigeriano. Un segnale forte da parte della società araba, che punta a chiudere l’operazione con decisione e rapidità.L’Al-Hilal, uno dei club più ambiziosi della Saudi Pro League, è ora in attesa del via libera da parte del giocatore per procedere con le fasi finali della trattativa. Come sottolinea Moretto, la palla passa dunque a Osimhen, che dovrà valutare se accettare il trasferimento in un campionato emergente ma in forte espansione, che continua ad attrarre grandi nomi del calcio europeo con proposte economiche molto importanti.

Il Napoli, dal canto suo, osserva la situazione con attenzione: l’incasso della clausola liberatoria permetterebbe al club partenopeo di muoversi con maggiore libertà sul mercato in entrata. La trattativa è entrata nella fase decisiva e, se Osimhen dovesse dare l’ok, il suo futuro potrebbe presto tingersi dei colori dell’Al-Hilal.