Philipp Lahm, direttore di Euro 2024, ha parlato del rapporto con alcuni juventini ed ex bianconero: "Ho girato alcuni spot con Andrea Pirlo e poi mi ricordo tanti duelli con lui sul campo, ma anche con Gigi Buffon o Giorgio Chiellini. Con Chiellini avevamo scambiato la maglia. Ci siamo trovati contro in tanti duelli in Champions League, in nazionale, ma a fine partita ci fermavano a parlare. Rispetto".