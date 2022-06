L'ex capitano del Bayern Monaco, Philipp Lahm, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche di Federico Chiesa e del giovane talento azzurro Gnonto.



SU CHIESA E GNONTO - 'Una bella scoperta. Ora deve giocare tante partite a livelli alti per capire dove possa arrivare effettivamente. Chiesa? Come si possono fare paragoni con lui? E' prematuro'.



SUL GOLDEN BOY - 'Il vincitore uscirà dal novero di ragazzi che giocano in Bundesliga. Musiala, Adeyemi, Bellingham, Hlozek, Gravenberch, Brobbey e tanti altri. Un peccato il grave infortunio di Wirtz che aveva già ben figurato lo scorso anno'.