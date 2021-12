Le parole di Alyssa Lagonia, calciatrice del Servette, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di UWCL contro la Juventus Women: "Siamo qui per l'ultima partita della fase a gironi, siamo sempre felici di essere qui, il nostro obiettivo è migliorare ogni partita. Nelle utlime due siamo migliorate e ci proveremo anche domani a sera"JUVE - "Grande squadra, sappiamo che sono molto forti, sono molto veloci, tanta qualità. Sono molto disciplinate e compatte, pericolose quando vanno in avanti, una grande sfida per noi, l'obiettivo è continuare a migliorare e fare progressi"EUROPA - "Non sono felice di essere giunta al termine di questo percorso, ma ci dà motivazioni per combattere e tornare a questi livelli. Quello che abbiamo fatto è stato d'ispirazione per tutta la comunità che c'è a Ginevra"