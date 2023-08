Le parole di Massimo Brambati:"Brutta pagina. Bonucci ha fatto tanto per la Juve ma anche la Juve ha fatto tanto per Bonucci - ha detto a Tmw Radio -. Doveva esserci un modo diverso per lasciarsi. Per esempio so che Bonucci non ha preso in considerazione il mercato ma Giuntoli gli ha proposto alternative che non ha accettato. Hai fatto la storia del club ma sei arrivato al capolinea, devi anche capire che forse è il momento di farti da parte e se vuoi continuare puoi farlo in altri contesti. Il club sta facendo i conti non solo economici ma anche tecnici e nella Juve di Giuntoli non c’è spazio per Bonucci. Doveva prenderne atto".