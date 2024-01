Le parole di Massimo, ex calciatore e agente sportivo, sul Antonioe il suo futuro:"Sinceramente non so nulla - ha detto a Tmw Radio -. Io ho sempre detto di non pensare se farebbe bene ad andare da una parte. Il suo sogno si sa qual è, è quello di andare alla Juventus, perché è bianconero dentro. E’ un professionista però e valuterà le possibili soluzioni. Per me qualche speranza in più di andare alla Juve ce l’ha".