Rugani, le parole dell'agente su Allegri e il rinnovo

Danieleha regalato il gol vittoria alla Juventus contro il Frosinone. "È già arrivato a quota 3 tra campionato e coppa. Gli inserimenti vincenti offensivi sono un po' una prerogativa di tutti i difensori della Juve", il commento di Davide Torchia, agente del giocatorre che ha aggiunto: "Anche Gatti ha fatto 3 reti e pure Bremer un paio. Significa che sulle palle inattive c'è stato un lavoro importante anche di Allegri e del suo staff".Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, l'agente di Rugani ha parlato anche di Allegri e del dibattito che circonda l'allenatore della Juventus: "Ritengo che versoci siano critiche eccessive. Bisogna ragionare di prospettive e obiettivi per analizzare la realtà. La prospettiva era quella di far crescere dei giovani e ce ne sono tanti che il mister sta impiegando con continuità, non solo 5' alla fine.""Per quanto riguardo gli obiettivi il club, per tutti i fatti noti, aveva bisogno di una riossigenazione economica e puntava al ritorno in Champions. Direi che siamo anche qui pienamente in linea. Il che non vuol dire tenersi più bassi. Ci mancherebbe altro che qualcuno non volesse provarci per il primo posto, ma l'Inter ha tenuto ritmi incredibili e non c'è stato niente da fare.In questo momento la squadra non può permettersi di giocare totalmente aperta, altrimenti viene infilata. Deve stare compatta tra le linee, concedendo poco agli avversari e cercando di infliggere i colpi decisivi agli avversari nelle poche occasioni che ha".Può diventare un obiettivo, ma non è un'ossessione. La Nazionale resta il sogno di tutti, sarebbe bello. Daniele sta facendo un'ottima stagione, è abituato a reggere e gestire le pressioni. Mantenendo sempre i piedi per terra. Altrimenti non fai parte della Juventus per 10 anni. Perciò se Spalletti riterrà Rugani utile, lui sarà ben felice di dare il suo contributo. Daniele è davvero un bravo ragazzo, ma non vuol dire che sia fesso: sa cosa deve fare senza troppi arzigogoli. Nel calcio di oggi ci sono troppi giocatori che sono forti tre mesi e poi spariscono. Serve continuità per stare a certi livelli".Ci sono i presupposti per andare avanti insieme, pienamente coscienti della situazione finanziaria e disposti a venire incontro alla Juve. Rugani vuole riportare la Juve in Champions e sta facendo di tutto per meritarsi il rinnovo: i rapporti col club sono ottimi, aspettiamo la loro chiamata".