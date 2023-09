Alberto Botines, agente di André Onana e non solo, ha tra i suoi assistiti anche il classe 2007 Dilan. Un giovane talento che ha raccontato a FcInterNews: “L’idea di portarlo a Milano nasce quasi per caso, dopo una conversazione con Ausilio. Stavamo parlando un po’ di tutto, poi l’argomento si è spostato sui giovani. Piero mi ha chiesto se avessi qualcuno di affidabile da proporre, gli ho parlato di Zarate, specificando che un altro grande club italiano fosse interessato a lui, oltre alle big spagnole, ed ecco che i nerazzurri hanno mandato i propri scout a osservarlo. Rapidamente poi mi hanno contattato per dirmi che avrebbero voluto vederlo in nerazzurro una volta compiuti i 16 anni. Parola definitiva data il giorno del suo compleanno. È andato tutto secondo i piani”.- "Si tratta di un’operazione orchestrata dal direttore sportivo Ausilio. Il merito di aver anticipato Juventus e Real Madrid è di Piero”.