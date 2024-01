Mamuka, rappresentante di Khvicha, ha concesso un'intervista al giornalista Tsotne Kinkladze, e ha parlato di un altro suo assistito, Irakli, oggetto di interesse anche da parte della Juventus. Jugeli ha dichiarato: "Stiamo lavorando per far sì che Irakli si unisca a una squadra di calibro superiore. Visualizzo il suo futuro tra le migliori squadre e nei campionati più prestigiosi. Ho discusso della sua situazione con il presidente del Napoli, De Laurentiis, con la Juventus e altri club, anche se non sono stati incontri specifici." Queste parole evidenziano l'impegno dell'agente nel collocare Azarov in una realtà calcistica di rilievo.