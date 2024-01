Oscar, agente nel passato di giocatori come Thuram e Costacurta, oggi ancora procuratore, ha parlato di un difensore centrale ora molto vicino alla Juventus. Chi? Tiago, raccontato così a Tuttosport: "Impressiona innanzitutto per la sua fisicità, ma ha ancora importanti prospettive di crescita: è un ragazzo che ha voglia di imparare e il campionato italiano, in questo senso, è l’ideale per maturare a livello tattico e mentale. Non può ancora essere considerato un titolare indiscusso di una big, ma ha margini per diventarlo dopo che avrà recuperato dall’infortunio. Grazie anche a caratteristiche da jolly, che gli permettono di rendere tanto in una difesa a due quanto in una retroguardia a tre. Terzino? L’ha fatto per necessità, ma ha qualità più che altro da centrale. E non solo per il fisico: ha anche grande esplosività ed è molto bravo nel gioco aereo".