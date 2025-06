L'agente di Tudor rivela: 'Gli piaceva Coppola'

Getty Images

Il trasferimento di Diegodalalcontinua a far parlare, anche alla luce dell’interesse manifestato in passato dalla. A intervenire sull’argomento è stato Anthony, agente di Igor Tudor, che ha commentato la cessione del giovane difensore in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Arena.“La cifra incassata per Coppola è corretta, anche perché arriva dal settore giovanile e quindi è una plusvalenza piena”, ha dichiarato Seric, sottolineando l’importanza economica dell’operazione per il club scaligero. Una cessione strategica che conferma il buon lavoro del settore giovanile dell’Hellas, capace di valorizzare talenti come Coppola e trasformarli in risorse importanti anche sul piano finanziario.

Il difensore classe 2003, dopo una stagione di crescita in Serie A, è stato acquistato dal Brighton, club noto per puntare su giovani prospetti di valore. “In Inghilterra farà bene. A Tudor piaceva molto. Anche per il Brighton è un investimento”, ha aggiunto Seric, confermando le qualità del ragazzo e l’interesse concreto che Tudor aveva mostrato nei suoi confronti.Con l’arrivo in Premier League, per Coppola inizia ora una nuova sfida: il talento c’è, e la fiducia degli addetti ai lavori anche.