Igornon ha mai detto sì al. Lo ha svelato a La Gazzetta dello Sport il suo agente Anthony, che ha parlato di come è andata davvero la trattativa tra il club partenopeo e l'ex: "Igor non era disposto a fare da traghettatore. Desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi. Non avrebbe mai accettato 7 mesi. Il Napoli ci ha esposto le proprie esigenze e noi le nostre. Una volta chiarite, ci avrebbero fatto sapere se scegliere Tudor per almeno un anno e mezzo".