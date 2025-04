Getty Images

'L'agente di Tonali al Tardini', la rivelazione

7 minuti fa



La Juventus continua a corteggiare il centrocampista del Newcastle, ex Milan, Sandro Tonali. Il classe 2000 è ritenuto il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo nel corso della sessione estiva di calciomercato per la dirigenza bianconera.



Stando a quanto riferisce Sportitalia inoltre nella serata di ieri allo stadio Ennio Tardini di Parma ci sarebbe stato in tribuna Giuseppe Riso l'agente del centrocampista del Newcastle ma che è finito sotto ai radar della Juventus. Si tratterà comunque di un affare non semplice e parecchio oneroso, ma si lavora.