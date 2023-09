"E' un ragazzo giovane, gli mancava solo la continuità. Alla Juve non aveva spazio per giocare tutte le partite e anche per farlo nel suo ruolo", così, ha parlato del trasferimento in estate al Frosinone."Un anno fa era alla Juventus e si faceva il paragone con Di Maria ma il Fideo è un giocatore già affermato ed eccezionale, è un Campione del Mondo", ha detto a. "E' il secondo miglior giocatore per dribbling completati di tutta la Serie A e ha giocato solo quattro partite. Ne avesse giocate sei, magari sarebbe il primo... E' normale che tutto il mondo voglia paragonare un giocatore con un altro anche per capire meglio le sue qualità, ma oggi non è giusto farlo.""Proprio ieri ho parlato con Giovanni Manna, lui e Tognozzi sono molto dietro ai giocatori in prestito e sono molto contenti del suo rendimento. Sanno che è un giocatore di qualità e a Frosinone riesce a dimostrarle. Alla Juventus lo seguono, ci sono dietro, mandano continuamente messaggi... Mati è un giocatore molto apprezzato dalla Juventus. Sono molto orgoglioso di lui, è un campione. Dimostra sempre che ha una marcia in più"."La Juve ha sotto contratto un calciatore con quasi 10 anni in meno rispetto a Berardi e non dovrebbe pagare il cartellino... Sicuramente dovresti adeguare l'ingaggio e tutto il contratto, ma Soulé è un calciatore che già conosce l'ambiente e tutto il resto. E' un top club ed è normale che cerchi sempre giocatori d'esperienza per giunta in un ruolo molto importante. Berardi è un giocatore fortissimo"ADDIO ALLA JUVE? - "Pensare tanto al futuro oggi non sarebbe responsabile da parte mia e capisco la società che deve migliorare e cercare sul mercato le giuste possibilità. Magari a fine anno pensano di non prendere Berardi e di puntare su Soulè, oppure a noi arriveranno offerte importanti da valutare. Vediamo..."L'agente ha poi parlato anche di un altro suo assistito, anche lui in prestito alla Sampdoria dalla Juve, ovvero Facundo Gonzalez: "Sono molto preoccupato perchéla Sampdoria ci ha chiamato 50 volte dicendo che lo volevano far giocare e sono davvero dispiaciuto perché a me non piace che mi si dica una cosa e poi si fa altro. Rispetto tutti i calciatori, però credo che Facundo meriti di giocare. Vediamo che succede: la Sampdoria è una scelta fatta parlando col mister, col direttore, e gli avevano promesso di giocare. Io sono molto sul pezzo e voglio vedere cosa accadrà. Anche la Juventus è sorpresa, si aspettava uno spazio diverso"."Sicuro, al 100% la Juventus non vorrà farlo rimanere lì. Non capisco perché abbiano chiesto un giocatore con tanta insistenza e non lo facciano giocare. Ho parlato con la Sampdoria dieci giorni fa, mi hanno detto che è giovane e giocherà. Ma se continua così a dicembre torna alla Juventus o magari va altrove. Sono arrabbiato per come stanno andando le cose".