, agente del difensore di proprietà della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per parlare del suo assistito che al momento sta giocando in prestito all'Ajax ma che in Eredivisie sta trovando pochissimo spazio:"Il futuro di Daniele? Se l’Ajax è stata la prima a volerlo io ho grande rispetto di questo club. Se poi l’Ajax ha intenzione di cedere Daniele allora il discorso cambia, ma fin quando loro son contenti del calciatore noi li rispettiamo”.