Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente Davideè tornato a parlare dell'ipotesi che Daniele, suo assistito, rinnovi con la. Ecco il suo commento: "A me fa molto piacere perché la decisione di un possibile rinnovo sarebbe solo per una motivazione tecnica. Questo fa vedere anche i meriti del club. La prima telefonata è arrivata prima dell’inizio della Serie A. Le prestazioni sono state una conferma per quello che si doveva fare [...]. Il calciatore ama il proprio club e vuole restare nel proprio club. Non è una cosa che accade spesso in questo calcio. Poi c’è anche una parte economica. Deve essere trattato come è giusto che sia ma io non faccio aste. Abbiamo il piacere di restare e se ti chiamano prima loro proprio per farti restare fa ancora più piacere".