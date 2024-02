L'ANNUNCIO

Davide Torchia, agente di Daniele, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, dove ha ha fatto il punto su quella che è la volontà del difensore della Juve in merito al suo futuro."Abbiamo parlato, non una trattativa con la società.La prima chiamata l’ho ricevuta ad agosto e di questo sono soddisfatto. Nel frattempo la Juve ha avuto altri contratti da rinnovare. Ora sono rimasti pochi da rinnovare, tra cui Daniele. Siamo a marzo, restiamo in attesa, spero si possa fare entro aprile.".