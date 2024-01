magari facciamo giocare anche lui: se si raddrizza con la testa può diventare importante”. Queste le parole di Massimiliano Allegri nel post Juve-Roma. Parole per nulla banali che indicano il centrocampista classe 2005 come talento da seguire, in rampa di lancio, e pronto per un presto debutto, a seguire la strada già tracciata dai coetanei – e solo l’anno scorso compagni di squadra in Under 19 -,Nella passata stagione il suo allenatore Paololo definì “Un Davids del futuro”. Per movenze e qualità, però, a chi lo ha seguito da vicino in questi anni ricorda Paul Pogba . Con il centrocampista francese si è anche creato un rapporto speciale,, e lo stesso vale per tutto lo staff. La sua esperienza sta andando molto bene. Sta crescendo, sta imparando, e sta accumulando molta maturità”.“Sì, naturalmente. Era già previsto che facesse parte della prima squadra. Joseph è sempre stato precoce, anche prima di arrivare alla Juventus; a 15 anni e mezzo, era già nella prima squadra ad Anderlecht. La scorsa stagione ha avuto una stagione molto positiva per il suo sviluppo, e il progetto prevedeva già che facesse parte del gruppo dei ragazzi che avrebbero dovuto integrare la squadra in questa stagione. Quindi,”.“È molto apprezzato dai giocatori più esperti, che si interfacciano molto con lui. Riceve consigli sia dache da Paul, quest'ultimo vede in Joseph delle qualità simili alle sue”.“Non è facile ciò che sta vivendo Paul in questo momento, ma”., e credetemi, profili simili a Paul Pogba non si trovano facilmente. Tuttavia, è ancora un giovane giocatore che deve migliorare alcuni aspetti del suo gioco, soprattutto in termini difensivi e tattici, aspetti su cui sta lavorando per perfezionarsi. Ora, non è stata e non è una situazione facile, considerando cheMa questo tempo gli ha permesso di osservare, analizzare, capire e soprattutto, mentalmente, si è temprato diventando ancora più determinato ad avere successo.. Quindi, semplicemente, aspetta il suo turno e sottolineo che è molto contento per alcuni giovani della sua generazione che hanno avuto l'opportunità di mettersi in mostra. Questo è ciò che apprezzo enormemente in lui: conosce la sua forza e le sue qualità e”., sarebbe già un'ottima occasione in questa partita di coppa, di poter vedere Joseph in azione perché è pronto, ha le “gambe in fiamme”, quindi”.“Le posizioni migliori per Joseph sono da numero 6 e da numero 8, ma per semplificare, come ho già detto,, e per coloro che non lo conoscono davvero, vi invito a dare un'occhiata su YouTube. Credo che gli appassionati e gli osservatori del calcio possano confermare le mie parole”.“Per il mercato di gennaio, tutto dipenderà dalla volontà del club e dalla visione che l'allenatore ha su Joseph. Non faremo mai nulla di fretta, ma. È importante sapere che Joseph è davvero un ragazzo molto intelligente, sa cosa vuole per il futuro della sua carriera. È consapevole che ciò richiede anche pazienza”.