Nonge, l’intervista all’agente dopo Napoli-Juventus

Ieri è stata una serata difficile per Nonge. Come l’ha vista?

Come ha reagito?

Intanto, attraverso i suoi canali social sono arrivate le scuse a tifosi e compagni…

Cosa ne pensa, invece, del cambio di Allegri?

Suo malgrado, Joseph, ieri sera durante Napoli-Juventus. Il match del classe 2005 non era nemmeno iniziato male: è lui ad aprire il gioco sulla destra e avviare l’azione che poi porta al gol di Chiesa. A finire sotto i riflettori, però, è l’ingenuità commessa suche, più lesto di lui, mette prima la gamba e conquista il rigore della vittoria partenopea.A far discutere, poi, è la scelta di Massimilianodi richiamare Nonge appena entrato e sostituirlo dopo una manciata di minuti in campo . La questione, quindi, è quale possa essere la reazione del centrocampista belga? Di questo e della serata in generale abbiamo parlato con Grace, agente di Jospeh“Per quanto riguarda ieri sera, bisogna considerare due aspetti. Il primo è che ha fatto una buona partita, ha difeso, ha cercato di recuperare i palloni ed è stato lui a creare l'apertura per Chiesa sul lato destro che ha portato al pareggio. In secondo luogo, riguardo alla situazione del rigore, penso che se siamo tutti onesti, non è il primo e non sarà l'ultimo a trovarsi in quella situazione. Questo succede sia a livello di squadra che ad altri giocatori in altre squadre, è un giovane giocatore che vuole fare bene, ma il calcio ha sia lati positivi che negativi, quindi impara e continuerà a imparare nei momenti buoni e cattivi”.“Vi assicuro che Joseph ha una mentalità forte e una grande forza di carattere. È ben supportato a livello familiare, riceve il supporto e l'amore necessari per affrontare questa lunga carriera che lo attende”.“Ovviamente ha ammesso il suo errore, ha chiesto scusa e da parte mia quello che chiedo è di non dimenticare che è un giovane giocatore che vuole fare bene e dare tutto per aiutare la sua squadra. È un peccato per i commenti che abbiamo visto di natura razzista nei confronti di un giovane giocatore del club. Un grande ringraziamento a tutti coloro che lo hanno sostenuto e che hanno saputo distinguere tra il calcio e l'umanità”.“Onestamente, Joseph rispetta il Mister e ha sempre rispettato le sue scelte. Quando ho potuto parlare con lui, non ha detto nulla di negativo e ve lo dico onestamente. Ha solo voglia di tornare subito al lavoro, per contribuire al meglio al successo della squadra e dare gioia ai tifosi”.