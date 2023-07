L'agente di Miretti, Giovanni Branchini, era a seguire l'allenamento della Juve in tournée. Branchini, oltre ad essere il procuratore di Allegri, segue appunto anche il centrocampista bianconero, per cui non mancano le offerte di mercato. In particolare, scrive Tuttosport, sul classe 2003 si è fatto avanti il Monza, che prova a superare la Salernitana. Comunque, una decisione non sarà presa a breve perché il club bianconero dovrà prima valutare come si comporrà il centrocampo e le situazioni di altri giocatori del reparto.