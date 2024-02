Ferguson, il mercato chiama

Juventus, può arrivare Ferguson?

Bill McMurdo, agente di Lewis Ferguson, centrocampista classe 1999 del Bologna, ha parlato del futuro del giocatore ai microfoni di Sportitalia: "È un giocatore che, come ha spiegato lo stesso Thiago Motta, è capace di coprire in maniera egregia più posizioni in campo e questa è sicuramente una qualità importante per un ragazzo di 24 anni."Sul futuro di Ferguson, l'agente ha detto: "A gennaio non si è fatto avanti nessun club per lui, per la chiara intenzione del Bologna di ritenerlo incedibile, ma siamo consapevoli che ci sono grandi club che lo seguono. Quando verrà il momento giusto, sia per il giocatore che per il club, sono certo che farà questo passo importante nella propria carriera"Ferguson è stato nel mirino anche della Juve nelle ultime settimane. Il club bianconero segue il giocatore del Bologna da tempo. Al momento, nessuna offerta concreta ai rossoblù ma per l'estate rimane un profilo da monitorare in chiave Juve. A centrocampo infatti, i bianconeri dovranno fare almeno un investimento. Ferguson non è il primo obiettivo ma resta nei radar della società.