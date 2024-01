Le parole di Alejandro, agente di, a Radio Sportiva:RINNOVO - "Lautaro è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere. Oggi non c'è ancora un accordo reale, così stiamo tranquilli e parliamo con l'Inter con costanza. Ora l'importante è la squadra, il momento, e lui è felice. Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto: oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c'è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Oggi il focus è sul fare alla grande in serie A e in Champions”.