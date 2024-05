Le parole dell'agente dia FcInterNews:“L’Inter vuole rinnovare. E noi abbiamo già detto di sì, perché Lautaro è felicissimo all’Inter. Con la discussione che partirà dal fatto che Lautaro, rispetto a quando ha rinnovato l’ultima volta, è ancora più speciale per i nerazzurri. Aggiungo: la sua lealtà per l’Inter è assoluta. Vuole restare e rinnovare, ma si dovrà parlare di che giocatore sia diventato oggi. Se per tutto il mondo è paragonabile a un Haaland, un Mbappé, a giocatori di altissimo livello internazionale, si deve partire da qui. Sa, in Italia ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno. Dovrò affrontare tutte queste tematiche con l’Inter quando ci vedremo. Attenzione: non abbiamo parlato con alcun club per una sua eventuale cessione, proprio perché il ragazzo vuole rimanere a Milano”.