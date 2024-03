Il procuratore Mamukaè tornato a parlare del futuro di Khvicha. L'ha fatto ai taccuini dell'edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport con parole di certo non rassicuranti per i tifosi della squadra partenopea. "Per quanto riguarda il futuro stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà. Andrà via se un altro club presenterà un'offerta tale che la dirigenza non potrà rifiutare. Non posso parlare di un importo specifico, queste sono valutazioni di De Laurentiis. Io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro alla fine di maggio".