L'agente di Teun Koopmeiners, Bart Baving, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Spazio Napoli, dove ha fatto il punto sul futuro del calciatore dell'Atalanta, che è stato accostato anche alla Juve in questa sessione di mercato.'Sono arrivate offerte dal Napoli? La settimana scorsa sono stato a Bergamo. Il Napoli ha fatto un’offerta ufficiale di 45 milioni, ma l’Atalanta ha detto che Teun non è in vendita quest’estate. Hanno deciso di trattenerlo anche per offerte così importanti? Stanno costruendo una squadra attorno a Teun e lui è il loro giocatore chiave. Quindi resterà all’Atalanta anche in questa stagione'.