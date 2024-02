Se la partenza di Massimiliano Allegri al termine della stagione è ancora un’incognita, non lo è di certo quella di Jurgen Klopp, che ha già annunciato da diversi mesi che prenderà le distanze dal Liverpool a giugno prossimo. Sul futuro dell’ex allenatore del Borussia Dortmund si è espresso anche il suo agente Mark Kosicke, che ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport Deutschland.“Jurgen non allenerà nessun club e nessuna selezione Nazionale per un anno dopo il termine della corrente stagione. Questa cosa rimane tale, non cambierà”.