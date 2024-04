Joao, agente del centrocampista della Nazionaleha parlato ai microfoni di TvPlay del futuro del suo assistito. Centrocampista spesso accostato alla Juventus, in particolare verso il mercato estivo. Queste le parole dell'agente:"Secondo me loro non hanno bisogno di un calciatore come Jorginho qualora Giuntoli dovesse aver bisogno di un centrocampista come Jorginho allora potrebbe contattarmi. Fiorentina? Al momento non ci ha contattati".