Martin, agente di(e di Matias Soulé), ha parlato del giovane uruguaiano ai microfoni di TMW, sottolineando la loro soddisfazione per l'esperienza in prestito alla. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni: "Facundo è molto contento, dopo il Mondiale Under 20 vinto con l'Uruguay aveva molte opzioni, in Serie A e in altri campionati. Ha scelto di passare allaed è stato un momento importante. La Sampdoria è stata la scelta giusta al 100%, Pirlo sta facendo un grande lavoro, Facundo è felice e lo sarebbe ancora di più se riuscisse a contribuire al ritorno in Serie A della Sampdoria. In caso di promozione si potrebbe ragionare anche sulla permanenza in blucerchiato. Vedremo, chiaramente se ne parlerebbe con la Juventus per poter fare tutte le valutazioni del caso".